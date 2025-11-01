パリ五輪・バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽選手（28）が2025年10月29日、自身のインスタグラムを更新。スニーカーを履いた笑顔ショットを披露した。「新感覚で面白い履き心地に驚きました！」志田選手は、「履くだけでフットワーク向上へ導くトレーニングシューズ」「PRIME TRAINER」とつづり、スニーカーを目立たせる撮り方で写真を投稿。「履いた瞬間は、新感覚で面白い履き心地に驚きました！」「履くだ