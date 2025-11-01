今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。２日は名古屋市内で監督会見が行われ、１０月の出雲駅伝で２位と健闘した早大・花田勝彦監督は「テーマは“先頭の景色”。最初の流れが非常に重要ですので、１、２、３区は状態の良い選手を並べています。ようやく優勝を目標に掲げられるチームになってきた」とうな