◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）今年の皐月賞馬で、前走のセントライト記念で重賞２勝目を挙げたミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は１１月１日、順調な輸送で１２時５分に東京競馬場に到着した。嘉堂助手は「いつもと変わらない感じです。何回も輸送をしているので、すごくおとなしいです」と、うなずいた。気配については「１回叩いて、皐月