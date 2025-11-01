◆ルヴァン杯▽決勝柏―広島（１日・国立）２０２２年以来３大会ぶりの優勝を目指す広島が前半３８分に２点目を挙げ、リードを広げた。前半２５分にＭＦ中野のロングスローからＤＦ荒木隼人のヘディングで先制すると、同３７分に、ＦＷ中村が柏ＤＦ原田に倒され、ペナルティーエリア外やや右寄りの位置でＦＫのチャンスを得た。これをキッカーのＭＦ東俊希が左足で狙い澄ましてゴール右上に決めた。柏ＧＫ小島が懸命に左手