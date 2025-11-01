今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。２日は名古屋市内で監督会見が行われ、２年ぶりの王座奪還を狙う駒大の藤田敦史監督は、「誰を使っても遜色ない走りができる自信があります。７区に佐藤圭汰（４年）、８区に山川拓馬（４年）を置いていますので、間違いなく最後は駒沢が勝つレースがしたい。前半区