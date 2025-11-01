「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）三回に先制決勝打を放ったウィル・スミス捕手は「明日は楽しい１日になるはずだ」と語った。感情を爆発させたのは九回１死二、三塁。ヒメネスが浅い左飛に倒れ、ランニングキャッチしたキケ・ヘルナンデスが好判断で二塁に送球。見事に併殺に仕留めた。直後、スミスは思わず本塁上で「ワオ！！！」と絶叫。その後、ギターを弾くようなガッ