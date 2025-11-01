11月1日、B2西地区の熊本ヴォルターズは、石川海斗が「右膝蓋骨亀裂骨折」と診断されたことを発表した。 東京出身で現在34歳の石川は、170センチ72キロのポイントガード。5シーズンぶりに熊本へ復帰した今シーズンは、開幕からB2リーグ全9試合に先発出場し、1試合平均5.8得点2.1リバウンド5.3アシストをマークしていた。 しかし、10月26日に行われた第5節GAME2・神戸ストー