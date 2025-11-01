2025年10月30日から11月9日(日)までの11日間、東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー2025」。東京モーターショーの後継として、自動車をはじめモビリティの最新技術や情報、車両を展示する大規模イベントだ。【写真】「エルガEV 自動運転バス」が初公開されたいすゞグループブースプレスデーの10月29日、いすゞ自動車ととUDトラックスによるいすゞグループブースでは、プレスカンファレンスや展示の公開が行われ