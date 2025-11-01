Jリーグは11月１日、ルヴァンカップ決勝の柏レイソル対サンフレッチェ広島を国立競技場で開催している。Jリーグ60クラブの頂点を決める大会は、ついにファイナルを迎えた。2013年以来、12年ぶり３度目の優勝を目ざす柏と、2022年以来となる３年ぶり２度目の大会制覇を狙う広島が激突した。・柏スタメンGK小島亨介、DF山之内佑成、原田亘、古賀太陽、三丸拡、MF中川敦瑛、戸嶋祥郎、小屋松知哉、瀬川祐輔、FW小泉佳穂、垣田裕暉