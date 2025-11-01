先手を取ったのは広島だ。11月１日に開催されているルヴァンカップ決勝の柏対広島。25分に均衡を破ったのは広島だ。 敵陣右サイドでのスローイン。中野就斗が持ち前のロングスローでゴール前に投げ入れる。これに反応したのは荒木隼人。敵GKの前でジャンプ一番、打点の高いヘディングシュートを流し込んだ。広島が３年ぶりのルヴァン制覇に向け、一歩前進した。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【動画】中野のロ