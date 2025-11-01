サンフレッチェ広島は11月１日、ルヴァンカップ決勝で柏レイソルと国立競技場で対戦している。注目ファイナルに、横浜FCとの準決勝第２戦で負傷した田中聡がスタメンに名を連ねた。田中は横浜FCで負傷交代。顔面骨折、脳震盪と診断された。 柏戦ではフェイスガードを付けて出場。ただ、前半の早い段階でそれを取ってプレーしている。SNS上では「取っちゃったよ」「めっちゃ気合い入ってるな 〜」「フェイスガードあると