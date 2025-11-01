中国の寝台列車に乗車した女性がトイレから戻ったところ驚きの光景を目にした。中国メディアの向陽視頻が30日に報じた。当事者の女性によると、広西チワン族自治区から上海に向かう寝台列車に乗車した際、トイレに行って戻ってくると、自分の寝台に外国人男性が横になって寝ていた。女性は英語がうまく話せず、面倒事になるのは嫌だからとそのまま起こさなかったという。女性は「単に愚痴をこぼす意味で」と、男性の様子を撮影した