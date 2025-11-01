タレントの鈴木奈々さんが10月31日、自身のインスタグラムを更新し、ハロウィンをテーマにした特別な写真を投稿しました。 【写真を見る】【鈴木奈々】「ハッピーハロウィン」骸骨とくつろぐ画像を公開鈴木さんはピンク色を基調とした部屋のベッドに腰掛け、隣には黒い服に身を包んだ骸骨を配置した演出でハロウィンの雰囲気を表現しています。鈴木さんはひざの上のノートパソコンを眺めており、ベッドの上にはピザとドリンク