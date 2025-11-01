JR山手線が東京都心を一周する環状運転を開始してから11月1日で100年となりました。【映像】環状運転開始から100年目の始発電車JR山手線は今から100年前の1925年11月1日、上野駅と東京駅を結ぶ最後の工事が完成し、東京都心を一周する環状線となりました。JR東日本は山手線の環状運転100年を記念して、特別なスタンプラリーを東京駅や原宿駅など、山手線の6つの駅で2025年11月3日まで開催しています。山手線は1日に約330万