メジャーリーグ・ワールドシリーズ第6戦で、ドジャースがブルージェイズに勝利し、優勝に逆王手をかけました。【映像】WS第6戦 ドジャースがブルージェイズに勝利ドジャースの大谷翔平は「1番・指名打者」で先発出場。3回の第2打席に申告敬遠で出塁すると、2番・スミスのヒットなどで3点を奪います。8回の第4打席には、3試合ぶりとなるヒットを放ちました。2勝3敗で後がないドジャースの先発は、第2戦で完投勝利を挙げた山本