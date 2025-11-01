熊本県内一のカライモの生産量を誇る大津町で収穫が最盛期を迎えています。大津町のカライモは阿蘇山麓の火山灰の土壌と温暖な気候を利用して、江戸時代頃から栽培されているといわれています。15年の経験がある大田黒裕樹さんは、250アールの畑でカライモを栽培していて、この日は、このうちの10分の1ほどの畑で収穫作業をしていました。5月の連休の頃に植えられたカライモは、4か月ほどで秋の味覚に成長していました。大田