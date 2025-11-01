山形県南陽市で11月1日朝、クマのパトロールをしていた市の職員がクマに襲われ、全治3か月の大けがをしました。クマの行方はわかっておらず、警察や猟友会などが現場周辺の警戒を行っています。先月29日に山形県南陽市の赤湯小学校の玄関ドアがクマに壊されたことを受け、11月1日午前6時45分ごろ、市の職員が2人で周辺のパトロールを行っていたところ、58歳の男性職員がやぶの中から飛び出してきた体長1メートルほどとみられるクマ