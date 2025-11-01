柔道の講道館杯全日本体重別選手権初日（１日、千葉ポートアリーナ）女子５７キロ級でパリ五輪銅メダルの舟久保遥香（２７＝三井住友海上）が３回戦敗退となった。初戦（２回戦）は不戦勝で、３回戦から畳に上がった。対戦相手の込山未菜（２３＝コマツ）は東海大４年時に全日本学生体重別選手権大会覇者で、８月の全日本実業個人選手権で２位の実力者。舟久保は２分２７秒に腰車で一本を許し、まさかの終戦となった。試合後に