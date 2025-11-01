【ダイソー】に、ハシゴしてでも欲しくなりそうな「高クオリティバッグ」が続々登場。外ポケットのドローコードでシルエットを変えられるショルダーバッグや、玉ねぎキルト柄とメッシュポケットの組み合わせがおしゃれなショルダーバッグ。中綿入りの持ち手が気持ちよさそうなトートバッグや、ハンドバッグとしても使える2WAY仕様のショルダーバッグ。プチプラとは思えないほど高見えし