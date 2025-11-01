日本人２人を含む159人が死亡。前代未聞の大惨事から10月29日で３年がたった。韓国ソウルの繁華街・梨泰院（イテウォン）で起きた将棋倒し事故だ。当日、ハロウィンにわく現地を訪れた群衆は約13万人にのぼる。最寄りの地下鉄駅近くの幅3.2m、長さ40ｍの狭い道路はすし詰めになった。「身動きがとれないような超過密状態（１?に10人以上）のうえ、次から次へと人々が押し寄せたんです。波が崩れるように人々が倒れ、さらにその上か