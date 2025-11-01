【女子旅プレス＝2025/11/01】神奈川県鎌倉市・丸七商店街に抹茶クレープ専門店「クレープとエスプレッソと かまくら茶房」が誕生。京都・嵐山に続く関東初店舗となり、和洋折衷の焼きたて抹茶クレープを提供する。【写真】鎌倉にSeaRoomlynnの貸別荘「LULLA（ルラ）」◆関東初上陸、「クレープとエスプレッソと」の抹茶クレープ専門店同店舗は、「クレープとエスプレッソと」ブランドとしては関東初の抹茶クレープ専門店。京都・