【モデルプレス＝2025/11/01】お笑いコンビ・コットンのきょん（37）と、妻でタレントのまつきりな（28）が11月1日、それぞれのInstagramを更新、第1子が誕生したことを報告した。【写真】コットンきょん、出産直後の美人タレント妻＆第1子との3ショット◆コットンきょん、第1子誕生を報告きょんは「子きょん誕生日！！！母子共に健康です！！育児に仕事にがんばります！！」と第1子の誕生を発表。第1子の小さな手や、出産後のまつ