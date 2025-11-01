ワールドシリーズ第6戦米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。ブルージェイズは9回に大チャンスをつかみながら、悪夢の幕切れ。ジョン・シュナイダー監督はドジャースの守備陣を称えた。世界一に王手をかけていたブルージェイズにとって、第6戦は悪夢の幕切れとなった。2点ビハインド