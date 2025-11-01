◆国内男子プロゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズ・カップ第３日（１日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）選手会主催の新規大会の第３ラウンドは最終組が前半を終了。２位で出たツアー未勝利の吉田泰基（東広野ＧＣ）が９番までにスコアを５つ伸ばし、通算１３アンダーの単独トップに立っている。首位でスタートした金子駆大（ＮＴＰホールディングス）は２番パー５でイーグルを奪い、１２ア