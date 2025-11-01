◆ルヴァン杯▽決勝柏―広島（１日・国立）２０２２年以来３大会ぶりの優勝を目指す広島が先制に成功した。前半２５分、右サイドのロングスローから、ゴール前でＤＦ荒木隼人が高い打点のヘディングで合わせて先制した。荒木は今季、ルヴァン杯５試合目の出場で初得点。大会通算では、２８試合出場２得点目となった。ゴール後は右手を突き上げてチームメートと喜び合い、満員の国立競技場をわかせた。広島は４分にＦＷジ