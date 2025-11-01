◆東京六大学野球秋季リーグ戦最終週第１日▽早大―慶大（１日・神宮）東京六大学野球連盟の創設１００周年を記念するレジェンド始球式が行われ、慶大投手としてリーグ通算３１勝をマークしたサウスポー・志村亮氏（５９）が登場。わずかにボールとなったが、アウトローにノーバン投球を披露し、両校の客席からは大きな拍手が注がれた。「学生さんもいっぱい来ていて、さすが早慶戦だなという雰囲気を味わいながら、楽しませて