ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤Î¿ùÎÉÂÀÏº¡Ê81¡Ë¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·Ãø¡ØÀ¸³¶¸¥¿È¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Î½ÐÈÇÈ¯É½µ­¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤­¤¿¼Ò²ñÊ¡»ã³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÊ¡¦¸àÂå²Æ»Ò¤«¤é¡É¼Ì¿¿º¾µ½¡Éµ¿¤ï¤ì¤¿¿·´©¤Î½ñ±Æ¡õ¿ùÎÉÂÀÏº¿ù¤Ï¡¢1944Ç¯8·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£65Ç¯¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿ù¤Ï¡¢·ÝÇ½³èÆ°60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÁ°¤è¤ê»Ï¤á¤¿Ê¡»ã³èÆ°¤â65¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£²ó¡¢2010Ç¯¤ËÅìµþ¿·Ê¹¤ÎÏ¢ºÜ