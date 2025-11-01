◇男子ゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズカップ第3日（2025年11月1日千葉県成田ヒルズCC＝7137ヤード、パー71）第3ラウンドが行われ、最終組が前半9ホールを終えた時点で、2位で出た吉田泰基（27＝東広野ゴルフ倶楽部）が5つ伸ばし、通算13アンダーの単独首位で後半をプレー中。金子駆大（23＝NTPホールディングス）と佐藤大平（32＝クリヤマホールディングス）が1打差の2位。石川遼（34＝CASIO）はスコア