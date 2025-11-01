ノルディックスキーのUHB杯ジャンプ大会は11月1日、札幌市の大倉山ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝HS137メートル）で開催予定だったが、荒天のため中止となった。会場では集まった観客に向けたトークショーが行われ、葛西紀明（53＝土屋ホーム）小林陵侑（28＝チームROY）、伊藤有希（31＝土屋ホーム）、高梨沙羅（29＝クラレ）が参加した。来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪に向けて葛西から、小林陵に指令が飛んだ。「陵