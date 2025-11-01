和歌山県白浜町の白良浜で始まった「Tシャツアート展」＝1日午前和歌山県白浜町の白良浜で1日、全国からデザインを募ったTシャツ約650枚をロープに架けて展示する「Tシャツアート展」が始まった。Tシャツは地元の福祉施設と企業が製造・印刷を手がけており、青い海を背景に秋風にひらひらと揺れる光景が広がった。4日まで。全長約620メートルの白良浜の3分の1ほどを使って展示。砂浜には車いすやベビーカーでも通れるビーチマ