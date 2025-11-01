峠道で巨大な落石発生トルコの峠道で10月26日に撮影されたのは、大きな音を立てて転がってきた巨大な岩だった。建物をかすめて木などをなぎ倒し、谷底へと落ちていった。黄色い車の陰にいた男性が慌てて避難する姿が映っていて、あと数秒遅れていれば巻き込まれていたところだった。近くにいた犬も何事かと驚いていた様子だ。なぜ岩は転がってきたのだろうか？崩落の直前、別の男性が指差していたのは斜面の上のほうだ。すると、岩