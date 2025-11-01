俳優山本一賢（39）が1日、都内で、主演する映画「火の華」（小島央大監督）公開記念舞台あいさつに、伊武雅刀（76）らと総勢13人で出席した。同作は、元自衛官の想像を絶する経験とその後の宿命を、実際の報道に着想を得てオリジナルストーリーで描いた作品。山本はPKO（国連平和維持活動）のため南スーダンに派遣された自衛官島田東介を演じる。同作は、出演者兼プロデューサーの不祥事から、公開が約1年延期となった。登壇した1