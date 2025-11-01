G−DRAGONが、ワールドツアーのフィナーレとして、ソウル市内でコンサートを開く。世界12カ国で実施しており、最後の舞台が来月12日から3日間、ソウル高尺（コチョク）スカイドームで開催される。「G−DRAGON 2025ワールドツアー『ウィーバーマンシュ』ソウルアンコール」で、10日午後8時からファンクラブの前売り、11日午後8時から一般前売りが行われる。今回のワールドツアーは3月、ソウル郊外の高陽（コヤン）総合運動場でス