人気法廷ドラマ『SUITS／スーツ』では、9シーズンにわたりハーヴィー・スペクター（ガブリエル・マクト）が企業訴訟の世界で“無敗”の弁護士として君臨した。ウォール街でも一目置かれる存在となった彼だが、海外ドラマの中には、そんなハーヴィーをも凌ぐ才腕とカリスマを持つ弁護士たちがいる。ここでは、ハーヴィー・スペクターよりも“優れた”と評される5人の弁護士を紹介しよう。