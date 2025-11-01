楽天の大内誠弥投手（19）が1日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉を行い、今季年俸550万円からの微増でサイン。「（シーズン）後半になるにつれて少しずつ良くなっていった。来年に向けていい経験になったかなと思います」と振り返った。高卒2年目の今季は2軍で15試合に登板し、3勝4敗、防御率4・57。1軍ではプロ初先発だった6月7日の巨人戦で4回無失点。10月3日の西武戦で5回2失点といずれも好投したが、プロ初勝利に