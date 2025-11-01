◆第２３回大阪市長杯争奪関西地区大学選手権▽１回戦奈良学園大５―０大産大明治神宮大会出場をかけた関西地区大学選手権は１回戦が行われ、奈良学園大（近畿学生）が大産大（阪神大学）に快勝した。初回に敵失も絡めて２点を先制すると、２回は１死満塁で４番の松林克真一塁手（４年＝履正社）の右犠飛で追加点を挙げた。４回には２死二、三塁で松林が２点適時二塁打。投げては４投手の完封リレーで大産大を退け、主将の