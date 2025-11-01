APEC首脳会議で記念撮影に臨む高市首相（右から7人目）ら各国首脳＝1日、韓国・慶州（代表撮影・共同）【慶州共同】韓国南東部の慶州で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議は1日、首脳宣言を採択し閉幕した。宣言はトランプ米政権の高関税政策を念頭に「世界の貿易システムは依然として重大な課題に直面している」と指摘。一方で昨年の宣言で言及した、世界貿易機関（WTO）を中核とする「ルールに基づく多国間貿易