「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ１−３ドジャース」（３１日、トロント）ドジャースの佐々木朗希投手は１回０／３を無失点に抑えて勝利に貢献。九回に無死二、三塁のピンチを招いたところで降板したが、後を受けたタイラー・グラスノー投手に助けられた形になった。試合後には「助かったと思いました」と本音を吐露した。イニングをまたいだ九回、先頭のカークに死球を与えてしまった。敵地が大ブーイングに包ま