元プロ野球選手、桑田真澄氏の次男でタレントのMatt（31）が1日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。自身の野球の才能について語った。初共演となった庄司智春から「野球は興味はあるんですか？」と聞かれると、Mattは「あります。見にも行きますし、小6までやってたんです。自分で言うのもアレなんですけど、うまかったんです」と胸を張って笑いを誘った。また「打てちゃったら、キャ〜！みたいな