ボクシングの元世界６階級制覇王者マニー・パッキャオ（４６＝フィリピン）と５０戦無敗の元世界５階級制覇王者フロイド・メイウェザー（４８＝米国）の再戦は２０１５年の「世紀の一戦」を超えると、専門メディア「ＷＢＮ」が報じた。パッキャオはメイウェザーとのマッチメーク交渉について「ほぼ合意に至った」「再戦が実現すればボクシング界はきっと盛り上がるだろう」などと発言。各専門メディアによると、プロとしての?