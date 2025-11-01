【モデルプレス＝2025/11/01】モデルの藤井サチが10月31日、自身のInstagramを更新。トレンチコートとショートパンツを合わせた秋らしいコーディネートを公開し、反響が寄せられている。【写真】新婚の28歳モデル「絵になる」美脚のぞくショーパン×ニーハイコーデ◆藤井サチ、トレンチコートから美脚披露藤井は「ずっと行ってみたかった ＠lambert.tokyo 」とつづり、訪れたカフェでのショットを投稿。ドリンクの動画などとともに