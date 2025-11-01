お笑いコンビ・EXITのりんたろー。（39歳）が、10月30日に放送されたニュース番組「ABEMA Prime」（ABEMA）に出演。“渋谷ハロウィン”について「モラルじゃなくてルールで変えていかないと」と提言した。番組はこの日、迷惑行為などが相次ぎ、さまざまな規制が進んでいる“渋谷ハロウィン”について、「規制を緩めるべきか？」をテーマに議論。渋谷区長が「いいハロウィンと、よくないハロウィンをしっかり分けて我々も訴求してい