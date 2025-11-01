◇ルヴァン杯決勝柏―広島（2025年11月1日国立）ルヴァン杯の決勝は1日に東京・国立競技場で行われ、12年ぶり3度目の優勝を目指す柏と、3年ぶり2度目の頂点を狙う広島が対戦した。試合前には、柏、広島の両チームでプレーした元日本代表FW工藤壮人さんの愛娘がピッチ入場時のレフェリーエスコートを務めた。柏の下部組織出身の工藤さんは、2009〜15年に柏、17〜18年に広島でプレー。柏時代の13年にはルヴァン杯の前身