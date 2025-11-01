親族とみられる女性を殺害したとして、札幌市北区に住む41歳の男が逮捕されました。男は「3人をナイフで刺して殺した」と供述しているということです。逮捕されたのは、札幌市北区の無職・中村純一容疑者です。中村容疑者は、札幌市北区新琴似の住宅で女性を殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、10月31日午前11時半すぎ、中村容疑者が警察署を訪れ、「30分前に家族3人を殺した」と自首し、住宅の1階から男性1人と女性