ノルディックスキー・ジャンプ男子で、五輪８大会出場の葛西紀明（５３）＝土屋ホーム＝が１日、札幌・大倉山ジャンプ競技場で行われたトークショーに出席し、飛行中の頭の中を明かした。９度目の五輪出場を目指す５３歳のレジェンド。友人からの誘いをきっかけに小学３年からジャンプに打ち込み、競技歴は４０年を超える。飛んでいる最中は高度な技術面に思考を巡らせているかと思いきや、以外にも甘いお菓子のことばかり考え