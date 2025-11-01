ランチは10分で済ませ、残りの時間は仕事や勉強に充てる。そんな「タイムパフォーマンス」を重視する生き方が、現代の日本では一つの正解とされています。しかし、その効率化の先で、私たちは何か大切なものを見失ってはいないでしょうか。本記事では、53歳で単身スペイン留学したRita氏の著書『自由で、明るく笑って過ごすスペイン流贅沢な暮らし』（大和出版）より、スペインの多幸感溢れる食文化をご紹介します。食事のリズ