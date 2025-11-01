アメリカのトランプ大統領は、爆発を伴う地下核実験の実施について「すぐにわかる」と述べ、可能性を否定しませんでした。【映像】地下核実験の実施について問われたトランプ氏「すぐにわかるが、何らかの実験をする。他国がするなら我々もする」（トランプ大統領）トランプ大統領は10月31日、記者団から爆発を伴う地下核実験を実施するのかと問われると、「何らかの実験をする」と述べ、否定しませんでした。具体的な実験の内