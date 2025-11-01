「ルヴァン杯・決勝、柏−広島」（１日、国立競技場）試合前の選手入場時、２０２２年１０月に水頭症のため３２歳で亡くなった元日本代表ＦＷ工藤壮人さんの娘が審判団をエスコートした。工藤さんが所属していた両クラブによる決勝戦。その縁もあり、工藤さんの娘さんが試合前に登場した。御厨貴文主審の隣でピッチへ歩みを進めると、ボールを持って両クラブが整列する中心に立った。緊張した表情で国歌斉唱を聞き終えると、