バーガーキング®の秋といえば、毎年人気の「マッシュルームワッパー®」シリーズ。今年も4種のきのこを贅沢に使った秋の風物詩バーガーが、10月31日（金）より期間限定で復活。直火焼き100％ビーフパティに焦がし醤油が香る「プレミアムペッパーマヨソース」を重ねた、香り高い一品。さらに、お手頃なJr.サイズや、ボリューム満点のダブルも登場。き