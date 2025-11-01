元貴乃花親方（元横綱）の貴乃花光司氏と、元フジテレビアナウンサーの河野景子氏の次女、白河れい（23）が1日、公式SNSで、東宝芸能に所属したことを発表した。東宝芸能は沢口靖子、長澤まさみらが所属している。白河は、白い衣装の新しいアーティスト写真をアップし「このたび、東宝芸能に所属させていただきました。これまでの環境で支えてくださった方々への感謝を胸に今後もお芝居をはじめひとつひとつのお仕事に真摯（しん